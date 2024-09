Da Bridgestone nuovo pneumatico rispettoso dell'ambiente

Con il nuovo Potenza Sport la Bridgestone propone uno pneumatico ad alte prestazioni progettato con attenzione e rispetto per l'ambiente: il 55% delle sue componenti, infatti, è di tipo sostenibile, cioé ricavato da riciclo o fonti rinnovabili. Si tratta di un risultato di rilievo per il Costruttore che, al riguardo, ha ottenuto la certificazione dall'International Sustainability and Carbon Certification. Una gomma che, tra l'altro, risulta adatta anche per utilizzi con vetture elettriche. "Bridgestone Potenza Sport - sottolinea Steven De Bock, vice presidente original equipment di Bridgestone per i mercati dell'area Emea - è un ottimo esempio delle capacità innovative di Bridgestone e del nostro impegno verso la sostenibilità. Questo traguardo rappresenta un'altra tappa significativa mentre ci muoviamo verso l'utilizzo di materiali 100% sostenibili in tutti i nostri prodotti entro il 2050 e oltre. Questo lancio promuove ulteriormente l'adozione di un'economia circolare nel nostro business”.

