Gigante delle batterie Catl lancia sua piattaforma per Bev

Il colosso cinese Catl, principale produttore di batterie per auto elettriche al mondo, ha deciso di andare oltre al suo business principale. Lo farà offrendo anche piattaforme complete per Bev, a cui la Casa automobilistica dovrà solo aggiungere carrozzeria e allestimento interno.

L'azienda ha appena presentato la sua prima creazione in questo ambito che - secondo gli esperti - diventerà sempre più strategico in futuro, proprio perché il punto di partenza di tutto il progetto sono la batteria e i suoi sistemi di gestione.

Lo dimostra la piattaforma tipo skateboard CIIC, che Catl ha già iniziato a fornire al gruppo cinese Hozon, che a settembre lancerà in quel mercato la Neta S Wagon, modello del marchio Neta.

In questo momento l'interesse degli addetti ai lavori si concentra più che sull'auto sulla piattaforma a suscitare il maggiore interesse. L'elemento di spicco è l'architettura a 800 volt che consente la ricarica in corrente continua fino a oltre 500 kW. Valore che, nella pratica della guida, dovrebbe consentire di recuperare 300 km di autonomia in 5 minuti di sosta ad una stazione di ricarica ultrarapida.

Catl, per progettare l'architettura CIIC, è partita dal concetto che la batteria è l'elemento chiave dell'auto elettrica, quindi ch tutto deve ruotare attorno ad essa.

E' dunque presente una batteria cell-chassis, cioè senza moduli, senza elementi intermedi e con celle direttamente integrate nella piattaforma per risparmiare spazio e peso. Questo raffinato elemento skateboard integra anche uno o due motori, sospensioni, freni e componenti elettronici, oltre al sistema di gestione termica della batteria, all'inverter e al caricabatterie di bordo.

Tutto questo per facilitare la produzione e fornire una base versatile che può essere utilizzata per una moltitudine di veicoli. La nuova Neta S Wagon segna l'inizio di una collaborazione tra Hozon Auto e Catl della durata di dieci anni.

L'auto misura quasi 5 metri di lunghezza ed è proposta in diverse versioni: con motore elettrico posteriore che sviluppa 286 Cv e con una seconda unità elettrica sull'asse anteriore per una potenza combinata di 496 Cv.

Davvero interessante, visto che il progetto è stato sviluppato dal colosso delle batterie Catl, il fatto che la Neta S Wagon sarà disponibile anche in una variante con range extender costituito da motore a benzina da 1,5 litri che sviluppa 94 Cv e che funziona solo come generatore di elettricità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA