Bosch all'IAA Transportation con soluzioni innovative

In occasione dell'IAA Transportation 2024, Bosch presenterà le proprie innovazioni per il trasporto merci di domani. Durante l'evento, in programma ad Hannover dal 17 al 22 settembre, l'azienda mostrerà molte delle sue soluzioni efficienti dedicate ai veicoli commerciali, a cominciare da quelle relative all'elettrificazione per veicoli commerciali leggeri e pesanti.

L'e-axel Bosch è facile da integrare nei veicoli commerciali fino a 7,5 tonnellate. Uno dei suoi vantaggi è che in futuro gli operatori delle flotte saranno in grado di accedere in aree limitate, come le zone urbane a basse emissioni. Il motore elettrico e l'inverter di Bosch sono già presenti in un veicolo commerciale pesante puramente elettrico a batteria.

Sul fronte delle celle a combustibile, tecnologia particolarmente adatta per i viaggi più lunghi e con carichi massimi, Bosch ha già un sistema a celle a combustibile da 200 kilowatt in produzione su larga scala. L'azienda sta ora lavorando al modulo di alimentazione a celle a combustibile Compact 300, che sarà ancora più compatto e, con una potenza maggiore di 300 kilowatt, anche più efficiente.

Un'altra opzione per un trasporto di merci su strada rispettoso del clima è il motore a idrogeno che, inizialmente, sarà utilizzato nei mezzi pesanti. Bosch sta sviluppando i componenti chiave del sistema di iniezione per il motore a idrogeno, tra cui un nuovo iniettore per l'iniezione diretta che non richiede lubrificazione aggiuntiva e il cui lancio è previsto per il 2026. Il lancio dei primi motori a idrogeno dotati di iniezione indiretta Bosch è previsto per il 2025.

Tra le tante strade intraprese da Bosch, anche quella delle soluzioni di connettività. I gestori di flotte e i costruttori di veicoli possono migliorare ulteriormente l'efficienza dei loro veicoli attraverso i servizi digitali di Bosch. La base tecnica è l'Automotive Connectivity Hub, una soluzione che può essere installata in un secondo momento su qualsiasi veicolo, indipendentemente dal produttore, fornendo l'accesso ai dati operativi e diagnostici del veicolo e consentendo così un'ampia gamma di servizi basati sui dati.

Tutti quelli argomenti, insieme a numerosi altri, saranno i protagonisti allo stand di Bosch all'IAA Transportation 2024, presso il padiglione 19/20, stand A51/B52.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA