Nio presenta le tecnologie che rivoluzioneranno la mobilità

In occasione dell'evento Nio In Tech Day 2024, che il Gruppo cinese fondato William Bin Li dedica ogni anno all'innovazione tecnologica, sono state presentate rivoluzionarie soluzioni per le auto software defined e connesse. È il caso dei chip di guida intelligenti, del sistema operativo per veicoli full-domain SkyOS e della soluzione di guida intelligente Nio World Model che può affrontare tutti gli scenari con risposte totalmente affidabili.

In particolare il primo chip di guida intelligente NX9031 - che assieme al suo software di base è stato progettato in modo indipendente da Nio - con oltre 50 miliardi di transistor offre prestazioni equivalenti a quattro chip di punta medi del settore, eccellendo in particolare nella gestione della guida in ambienti con scarsa illuminazione per garantire sicurezza e precisione.

"L'intelligenza artificiale diventerà una capacità fondamentale per le aziende di veicoli elettrici intelligenti - ha affermato William Bin Li durante il Nio In mentre il vicepresidente dei sistemi digitali Wang Qiyan ha aggiunto che "nella storia delle automobili, non c'è mai stato un vero sistema operativo per veicoli full-domain. Ora Vogliamo fornire agli utenti funzioni di guida intelligenti potenti e sicure, che richiedono un sistema che gestisca in modo efficiente risorse di elaborazione eterogenee e le assegni in modo flessibile a diverse applicazioni, garantendo un uso ottimale della potenza di elaborazione".

Frutto di quattro anni di sviluppo il sistema operativo per veicoli full-domain SkyOS è stato progettato per l'intelligenza artificiale. Presenta un'ampia larghezza di banda, bassa latenza, notevole potenza di elaborazione, supporto hardware eterogeneo, integrazione tra domini, evoluzione flessibile, elevata affidabilità e sicurezza delle informazioni.

SkyOS integra hardware intelligente, piattaforme informatiche, sistemi di comunicazione ed energia, consentendo una gestione e un coordinamento unificati di connettività, controllo, guida intelligente, cockpit digitali e applicazioni per smartphone, realizzando innovazioni nel settore dell'intelligenza completa dei veicoli.

Definito 'primo modello mondiale di guida intelligente' progetto in Cina, il Nio WorldModel è un sistema generativo multimodale per la guida autonoma. Può comprendere appieno i dati, ha capacità predittive e decisionali a largo spettro e può simulare 216 possibili scenari entro 100 millisecondi per trovare la decisione ottimale. È inoltre dotato di capacità di test di simulazione a ciclo chiuso, essendo stato ampiamente testato e convalidato in scenari interattivi complessi.



