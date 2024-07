Con HyperHybrid Obrist gli Ev offrono 1.000 km di autonomia

Dopo aver passato il test dello champagne (grazie all'eliminazione delle vibrazioni un calice messo sul motore acceso non deve rovesciarsi) l'innovativo gruppo propulsivo a due tempi dell'austro-tedesca Obrist potrebbe presto essere certificato come una delle soluzioni più convenienti per raggiungere l'obiettivo della mobilità a zero emissioni. Presentato nel 2020 nell'ambito di un vasto programma di soluzioni per l'elettrificazione, tra cui batterie compatte ad alto contenuto energetico, il sistema ideato da Frank Obrist si è via via evoluto.

Questo per "risolvere il problema dell'ansia da autonomia intrinsecamente associata alle auto elettriche". Abbinato a propulsori ibridi - come l'HyperHybrid della stessa Obrist - la nuova unità due tempi può infatti essere utilizzata per generare solo energia, e quindi alimentare (senza collegamenti fisici alla trasmissione) un motore elettrico che aziona il veicolo tramite una batteria tampone compatta. Pesante solo 110 kg e molto compatto, il motore ideato da Obrist ha un funzionamento 'regimato' cioè gira sempre allo stesso regime, quello che offre il rapporto ottimale tra prestazioni, consumi ed emissioni. A fronte di una potenza di 60,3 Cv questa unità - collaudata anche a brodo di una Tesla Model 3 - permette risultati più che promettenti.

Montato come generatore nel sistema HyperHybrid di Obrist (che ha un'autonomia puramente elettrica di oltre 80 km) innalza infatti questo dato a 1.000 km se la si utilizza come unica fonte per la generazione della corrente elettrica. Privo delle complicazioni costruttive dei quattro tempi (come il sistema di distribuzione) e completamente rivisto nella struttura e nei dettagli per eliminare le tipiche problematiche dei due tempi, il nuovo motore-generatore può - afferma la Obrist - offrire emissioni di CO2 pari a zero se alimentato con e-fuel e un consumo pari a 1,5 litri per 100 km.

Ricordiamo che il due tempi è il motore a combustione interna che completa un ciclo di funzionamento con due corse del pistone durante una sola rivoluzione dell'albero motore. Il motore a quattro tempi richiede quattro corse del pistone e due rivoluzioni dell'albero motore. Poiché mancano le valvole del sistema di distribuzione a regolare l'apertura e la chiusura delle luci, il motore a 2 tempi funziona grazie all'equilibrio di pressioni regolate dal pistone. Questo scendendo verso il cosiddetto punto medio inferiore fa da pompa e spinge la miscela fresca nei travasi che la portano nel cilindro.

