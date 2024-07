Jaguar TCS Racing, Google Cloud è official cloud partner

Jaguar TCS Racing, il team britannico che compete nell'ABB FIA Formula E World Championship riservato alle monoposto interamente elettriche, ha ufficializzato la partnership con Google Cloud in qualità di Official Cloud Partner per la stagione 2024-2025.

Questa collaborazione - si legge in una nota - avrà il compito di sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di Google Cloud per potenziare le prestazioni di Jaguar TCS Racing sia in pista che su strada. Ottimizzando le performance della vettura attraverso un'acquisizione di dati in tempo reale dal momento in cui la Jaguar I-TYPE 6 entrerà nei box, gli ingegneri e i piloti del team otterranno informazioni di vitale importanza per la strategia di gara, migliorando in modo consistente la competitività nel campionato per auto elettriche più impegnativo del mondo.

'È fantastico dare il benvenuto a Google Cloud come nostro Official Cloud Partner per la prossima stagione. Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti per Jaguar TCS Racing, che continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione nelle competizioni motoristiche riservate alle auto elettriche'' ha dichiarato James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport e Jaguar TCS Racing Team Principal.

L'esperienza di Google Cloud nell'AI e nella tecnologia cloud è impareggiabile e siamo ansiosi di poter integrare le sue soluzioni per portare le nostre prestazioni a nuovi livelli. Non vediamo l'ora di affrontare il viaggio con Google Cloud'.



