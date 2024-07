Invitalia investe 630mila euro sulla guida autonoma di Ssd

Invitalia ha concesso un finanziamento da 630mila euro sulla startup Social Self Driving, che ha brevettato l'omonima tecnologia in grado di apprendere lo stile di guida del conducente di auto a guida autonoma o semiautonoma. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il finanziamento è stato ottenuto con l'apporto dell'area Innovation Financing di Como Next, attivo dal 2021 per volontà della Camera di Commercio di Como, con il contributo della Fondazione Cariplo L'operazione rientra nell'ambito del programma 'Smart & Start Italia' rivolto a imprese costituite da non più di 60 mesi, che prevede che i piani industriali finanziati debbano essere compresi tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Dell'incentivo possono beneficiare le imprese ad alto contenuto tecnologico, orientate allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, avvalendosi di intelligenza artificiale, 'blockchain' e internet delle cose. "Questo finanziamento - commenta il co-fondatore di Social Self Driving Luigi Mazzola - ci consentirà di intensificare le attività di ricerca e sviluppo e di accelerare l'introduzione delle nostre tecnologie sul mercato". Il progetto è stato avviato nel 2021 e da allora "è cresciuto anche grazie al costante supporto di ComoNexT - Innovation Hub, che ci ha fatti arrivare fino a questo riconoscimento di una istituzione così importante come Invitalia".



