Cupra, su Leon e Sportstourer debutta 1.5 e-Hybrid 272 CV DSG

Cupra introduce una nuova gamma e-Hybrid su Leon e Leon Sportstourer e successivamente anche su Formentor, con l'obiettivo di divenire il riferimento per la tecnologia ibrida plug-in nei rispettivi segmenti. Le principali novità derivano da nuovi elementi volti a rivoluzionare l'esperienza di guida dei clienti Cupra. Tra questi, il motore termico aggiornato, la batteria ora più potente e la maggiore potenza di ricarica.

La nuova gamma e-Hybrid è basata sull'interazione di un propulsore elettrico da 85 kW (116CV) e una nuova unità termica da 1.498cc in grado di sviluppare 130 kW (177CV), portando a una prestazione di sistema di 200 kW (272CV) di potenza e 400 Nm di coppia, senza eguali nel loro segmento.

Le caratteristiche tecniche del pacco batteria, tra cui la capacità di 19,7 kWh, la composizione chimica al Nichel, Manganese e Cobalto e la struttura a 4 moduli per 24 celle, rappresentano uno degli aspetti più innovativi della nuova tecnologia e-Hybrid. Il risultato, in termini di prestazioni, si concretizza in una progressione poderosa con la coppia massima erogata già a 850 giri, un handling fluido e la sensazione del massimo controllo in ogni frangente della guida.

Ma non è tutto. Grazie alla potenza che è stata quasi raddoppiata rispetto alla precedente generazione e- Hybrid, le nuove Cupra Leon e Formentor sono in grado di garantire un'autonomia di guida 100% elettrica fino a 125 km. Un range che permette alle vetture di coprire le esigenze di mobilità pendolare giornaliera del cliente medio di una vettura di segmento A che si attesta intorno ai 53 km/giorno.

Oltre alle prestazioni migliorate e all'autonomia superiore, le novità introdotte prevedono anche l'aggiornamento della potenza di ricarica in corrente alternata a 11 kW, con tempi di ricarica da 0% a 100% in due ore e 30 minuti, e l'introduzione, per la prima volta, della ricarica anche in corrente continua fino a 50 kW, che permette la ricarica veloce dal 10% all'80% in soli 26 minuti. L'offerta degli equipaggiamenti di serie di Cupra Leon si arricchisce grazie all'arrivo delle nuove versioni VZ e VZ Extreme, che saranno disponibili sul nuovo powertrain 1.5 e-Hybrid 272CV, sia per la versione 5 porte che per la versione Sportstourer.

I prezzi della gamma ibrida plug-in partiranno da 48.950 euro per la Leon VZ 1.5 e-Hybrid 272 CV DSG mentre per la Sportstourer il prezzo di attacco è di 50.200 euro.



