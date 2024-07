Comau, soluzioni avanzate per la produzione di motori elettrici

Comau, azienda Stellantis leader mondiale nella fornitura di soluzioni di automazione avanzate sostenibili, ha lanciato un portafoglio completo di tecnologie per statori hairpin che copre l'intero processo di produzione dello statore, dalla formatura alle operazioni di inserzione, allargamento, torcitura e saldatura laser dei fili fino ai test e ai controlli di qualità. Sottolineando l'impegno di Comau per l'innovazione nell'ambito della mobilità elettrica, l'offerta sempre più ampia rafforza la capacità dell'azienda di fornire potenti soluzioni per l'intero processo di produzione dei motori, dalla progettazione all'esecuzione. Rispecchia inoltre le solide competenze ingegneristiche e di elettrificazione di Comau, che ha fornito una soluzione funzionale, convalidata in entro pochi anni dallo sviluppo della linea di prototipi iniziale. Essendo un elemento strutturale critico all'interno di un motore elettrico, la produzione dello statore è un processo complesso che richiede elevati livelli di precisione e controllo.

La linea di assemblaggio dello statore completamente configurabile di Comau garantisce una produzione 'end-to-end' efficiente, flessibile e accurata degli statori hairpin con la scalabilità necessaria per passare da un processo semi-manuale a quello completamente automatizzato. Questo livello di versatilità offre ai clienti molteplici vantaggi, inclusa l'opportunità di lavorare con un unico partner per tutte le loro esigenze di produzione elettronica.

Inoltre, l'approccio ingegneristico di Comau è progettato per affrontare gli scenari di produzione attuali e futuri e risolvere in modo mirato le criticità dei clienti. Altri vantaggi includono l'ingombro ottimizzato e una configurazione di produzione snella, il monitoraggio dei processi in tempo reale per una migliore garanzia di qualità e la riduzione dei costi operativi ed energetici.I moduli di assemblaggio dello statore di Comau sono stati progettati all'interno del centro di eccellenza dei motori elettrici realizzato dall'azienda a Shanghai, con le stazioni operative chiave come la formatura, l'inserimento, l'allargamento, la torsione, il taglio e la saldatura dei fili prodotti internamente da Comau Cina.

Questo progetto rispecchia la strategia di Comau fondata su una presenza globale e radici locali, nei vari Paesi in cui opera, in quanto risponde alla richiesta di tecnologia e-drive della Cina e, sulla base di queste conoscenze, consente a Comau di soddisfare le richieste del mercato internazionale attraverso la sua organizzazione globale.

''La soluzione più recente della nostra offerta di tecnologie per l'e-Mobility soddisfa la crescente domanda di statori hairpin da parte delle case automobilistiche di tutto il mondo.

Integra anche la nostra capacità di progettare e implementare soluzioni di elettrificazione ad alto valore aggiunto, che aumentano l'efficienza produttiva garantendo al contempo l'alto livello di qualità ed eccellenza per cui Comau è nota - ha sottolineato Pietro Gorlier, ceo di Comau -. Riteniamo che vi sia un potenziale di mercato significativo per le nostre linee di assemblaggio di hairpin, che possono supportare la crescita - che continua ad essere stimata a doppia cifra - del mercato dei motori elettrici. Man mano che il mercato della mobilità elettrica si evolve, l'ampia gamma e la versatilità delle competenze di Comau, consentono alla nostra azienda di rispondere alle esigenze specifiche dei nostri diversi clienti''.



