Stellantis introduce primo lubrificante per motori sostenibile

Stellantis diventa la prima casa automobilistica a promuovere l'economia circolare nello sviluppo dei lubrificanti, grazie all'introduzione di un lubrificante sostenibile di qualità premium. Quartz EV3R 10W-40, disponibile sul mercato europeo, arricchisce la gamma di prodotti SustaiNera Recycle, lanciata in occasione dell'ultimo Iarc, il congresso internazionale del settore del riciclo auto, tenutosi il 19 giugno.

Questo lubrificante per motori a base di oli rigenerati di altissima qualità, il primo realizzato in Europa, è in grado di garantire le medesime prestazioni di un lubrificante a base di oli vergini. Il prodotto è ecologico e conforme agli standard di numerosi costruttori ed è progettato all'insegna dell'eco-design, con un imballaggio riciclabile al 100%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA