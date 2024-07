Australia: da veicoli elettrici supporto a rete in casi di crisi

I veicoli elettrici potranno assicurare un supporto vitale per la rete elettrica in situazioni di crisi secondo una sperimentazione svolta in Australia, per la prima volta al mondo, in cui i veicoli hanno prontamente scaricato le loro batterie in risposta a un guasto della rete lo scorso febbraio, quando i temporali avevano tagliato l'energia a oltre mezzo milione di abitazioni. E' stata così messa alla prova la tecnologia 'veicolo-rete', in cui congegni installati nelle auto possono individuare piccole variazioni nella frequenza della rete che indicano interruzioni all'erogazione anche a centinaia di chilometri di distanza. Condotta dal programma detto 'stoccaggio delle batterie e rete elettrica', nella sperimentazione sono stati erogati dalle batterie delle auto solo 107 kilowatt di energia, una piccola quantità rispetto alla domanda nazionale di elettricità, ma secondo il responsabile della ricerca, Bjorn Sturmberg della Scuola di Ingegneria dell'Australian National University, i risultati pubblicati sul sito dell'università mostrano l'attraente potenziale della tecnologia 'veicolo-rete'. L'evento di febbraio è stato il primo 'test nel mondo reale' della risposta di veicoli elettrici a cali improvvisi di erogazione elettrica, a conferma dell'importante ruolo lelle future reti elettriche, scrive Sturmberg. E aggiunge che la tecnologia potrà assicurare alla rete un'alimentazione supplementare, oltre ad essere usata per ridurre la domanda quando l'erogazione si va esaurendo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA