Svelato Emilia 5, nuovo prototipo di auto a energia solare

Emilia 5, il nuovo prototipo di automobile a energia solare sviluppato da Università di Bologna, Most e Onda Solare, è stato presentato al Museo Ferrari di Maranello. Con cinque metri quadrati di pannelli fotovoltaici sul tetto e due motori elettrici in-wheel che le permettono di raggiungere i 120 chilometri all'ora, Emilia 5 si prepara ad affrontare la South Africa Solar Challenge, in programma a settembre, e a sbarcare il prossimo anno in Australia per la Bridgestone World Solar Challenge, la più importante competizione al mondo di auto solari.

Il nuovo prototipo - nato dai progetti R-Ecocar, Optifibers e GreenWave MOST, del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - è una vettura a quattro posti appartenente alla classe Cruiser, categoria creata per incentivare le concept car con caratteristiche innovative, sostenibili e pratiche. Il telaio e la quasi totalità dei componenti sono realizzati in materiali compositi a base di fibra di carbonio. Emilia 5 è l'ultimo arrivato fra i prototipi di Onda Solare e segue le orme dei suoi predecessori Emilia 2, Emilia 3 ed Emilia 4, tutti battezzati in omaggio alla storica Via Emilia. Questi veicoli, realizzati grazie alla collaborazione tra l'Università di Bologna e l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Ferrari" di Maranello, con il contributo di decine di studenti, docenti, ingegneri, imprenditori ed esperti, hanno percorso migliaia di chilometri utilizzando esclusivamente l'energia solare.

Il progetto GreenWave MOST, da cui è nata Emilia 5, è finanziato dall'Unione europea con fondi Pnrr.



