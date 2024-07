Nuova super-elettrica Bmw con quattro motori per 1.000 Cv

Per ribadire la sua leadership tecnologica nel settore delle auto elettriche (giunte alla quinta generazione) Bmw starebbe preparando una futuristica coupé a due posti, ideale erede della famosa i8. L'auto, riporta il magazine britannico Autocar, potrebbe arrivare come parte della prossima gamma di auto elettriche Neue Klasse. Lo svela un prototipo avvistato in fase di test vicino alla sede di Bmw R&D a Garching, in Baviera, che riprende diversi spunti di design dei Concept Neue Klasse e Neue Klasse X.

Come si può notare nelle immagini pubblicate da Autocar l'auto dovrebbe essere dotata di quattro motori - uno per ruota - come svela l'assenza di pinze dei freni visibili. E proprio i motori potrebbero essere una delle più importanti novità di questa nuova Bmw. Il sistema potrebbe infatti essere fornito dallo specialista di motori elettrici Deepdrive in cui Bmw ha recentemente investito 12,6 milioni di sterline. Le unità di azionamento convenzionali e su singola ruota - secondo l'azienda sono più efficienti in termini di costi ed energia rispetto a quelle attualmente sul mercato, con una maggiore densità di coppia per l'avvio.

A titolo di riferimento, il modello singolo per ruota RM2400 top di gamma eroga fino a 250 kW (335 Cv) e 2400 Nm in un gruppo che misura 20 pollici di diametro e pesa 37 kg. In precedenza Bmw aveva affermato che il suo nuovo controller di guida Heart of Joy - elemento determinante per i suoi prossimi veicoli elettrici - può supportare potenze fino a 1000 kW (1341 Cv). Un valore, questo, che corrisponde esattamente alle potenze combinate di quattro motori RM2400.

