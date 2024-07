Smart: nuovo aggiornamento Ota, più tecnologia e funzionalità

Con il nuovo aggiornamento Ota 1.4.0, il quinto dall'introduzione delle gamme #1 e #3, Smart offre ancora una volta gratuitamente a tutti i clienti un ulteriore affinamento delle sue funzionalità di bordo. Tra le principali novità, un nuovo livello di rigenerazione di minore intensità, che consente di percepire l'effetto del recupero in modo più delicato, e la disponibilità per tutti e due i modelli di un ulteriore smart Companion, il caratteristico avatar della volpe o del ghepardo che può essere visualizzato in modo animato o come grafica statica.

''In smart, il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo.

Ascoltiamo costantemente il feedback dei nostri clienti e ci sforziamo di migliorare l'esperienza dell'utente a ogni aggiornamento. In questo modo utilizziamo la tecnologia in modo intelligente e responsabile per migliorare continuamente i nostri prodotti, offrendo ai nostri clienti una migliore esperienza d'uso ad ogni viaggio'' precisa Xuan-Zeng Goh, Head of Product Management di Smart Europe GmbH.

Smart offre una tecnologia all'avanguardia orientata alle esigenze dei suoi clienti. Le ottimizzazioni continue degli aggiornamenti Ota contribuiscono a rendere l'esperienza di mobilità più efficiente, affidabile e sempre aggiornata. Con il nuovo aggiornamento Ota 1.4.0, Smart offre, inoltre, una serie di nuove funzioni e ottimizzazioni che aumentano ulteriormente la praticità, il comfort e la sicurezza in diverse situazioni di guida. Tra i punti salienti figurano le funzioni Esp estese, i fari adattivi, la gestione ottimizzata del recupero dell'energia e gli annunci aggiornati sul traffico.



