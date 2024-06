Nei modelli Audi arriva l'integrazione con ChatGPT

Nei modelli Audi che, dal 2021, presentano un sistema d'infotainment MIB 3, arriva l'integrazione di ChatGPT, disponibile attraverso il cloud Azure OpenAI Service. Così, i clienti del brand, oltre ad utilizzare i comandi vocali per la navigazione e la gestione del climatizzatore, da adesso, possono effettuare domande di carattere generale mantenendo lo sguardo sulla strada. Per la privacy domande e risposte vengono cancellate entro 30 giorni.

Inoltre, la casa di Ingolstadt, per i modelli dotati della nuova architettura elettronica E3 1.2, che ha debuttato con la nuova Audi Q6 e-tron, ha incrementato le potenzialità del proprio assistente vocale, grazie alla funzione di autoapprendimento e, nel futuro consentirà di porre domande relative allo stato del veicolo.

Tutto questo rientra in un percorso che porterà Audi a sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza del cliente ed i processi aziendali.

Infatti, nel monitoraggio della qualità viene già utilizzata per il controllo delle saldature a punti ed il rilevamento delle imperfezioni dei lamierati all'interno del reparto presse. "Con l'integrazione di ChatGPT nel comando vocale Audi, stiamo combinando i punti di forza di entrambi i sistemi - ha dichiarato Marcus Keith, vice presidente sviluppo interni, infotainment e connettività Audi- oltre a molteplici funzioni a gestione vocale, i nostri clienti potranno accedere in modo semplice e sicuro alle informazioni basate sull'intelligenza artificiale".



