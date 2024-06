Su Alpine A290 anche l'acustica non è scontata

Anche l'orecchio vuole la sua parte e per la nuova A290 Alpine ha collaborato per la prima volta con Devialet, azienda francese d’ingegneria acustica, per sviluppare un impianto audio su misura, progettato su misura. Le competenze acustiche di Devialet, che vanta oltre 250 brevetti, è frutto di 15 anni di attività di ingegneria all’avanguardia e R&S nell’acustica. L’azienda è stata coinvolta in tre fasi salienti della progettazione, ovvero il dimensionamento del sistema e definizione dei requisiti delle apparecchiature audio, l'apporto di tecnologie proprietarie per il trattamento del segnale e il tuning sonoro per consentire la creazione di 4 modalità di ascolto.

L’architettura, composta da un amplificatore dedicato da 615 watt, un subwoofer da 20 cm, 2 x 2 woofer e tweeter (9 altoparlanti in tutto), è dotata di tecnologia Space che garantisce un’esperienza sonora immersiva per tutti i passeggeri. Quest'ultima è abbinata alla tecnologia brevettata Sam che garantisce il perfetto controllo degli altoparlanti.

L’unione di queste due innovazioni garantisce una riproduzione sonora ad alta fedeltà, pura ed equilibrata. Il sistema offre anche 4 modalità di ascolto che possono essere selezionate in base alle preferenze dell’utente: Fidelity, Speech, Dynamic, Heavy. Il sistema è associato alla generazione dei suoni del motore Alpine Drive Sound che, diffusi tramite un amplificatore specifico, prendono vita grazie all’impianto audio. Quest’opzione è disponibile fin dai primi livelli di allestimento ed è fornita di serie nelle versioni GT Premium e GTS.

