Tanti vantaggi con le soluzioni Bosch per auto intelligenti

L'applicazione dell'intelligenza artificiale alle auto, la continua crescita delle capacità degli algoritmi e la parallela evoluzione dei sensori, stanno trasferendo macchina, guidatore e passeggeri in un mondo virtuale parallelo in cui le percezioni e le capacità di decisione e intervento viaggiano in millisecondi, cioè molto più rapidamente di quanto possa fare il pilota più esperto.

Di questo tema, che Bosch ha definito 'Algoritmi in azione' si è parlato - e soprattutto si ha avuto dimostrazione pratica - nell'ambito dei Tech Days 2024 che il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi ha organizzato nel modernissimo sito di Renningen, nei pressi di Stoccarda.

Il top management e gli ingegneri dell'azienda hanno spiegato e mostrato come - rivoluzionando l'esperienza di guida - il Bosch Vehicle Motion Management sia in grado di fornire nuove e decisive soluzioni per la sicurezza, per la dinamica, per il rispetto dell'ambiente, per il confort e per il piacere di guida. Questo grazie ad un raffinato software, indipendente dall'hardware, che controlla il movimento del veicolo in tutte le direzioni.

Grazie al Vehicle Motion Management di Bosch sono ora possibili (ed altre lo stanno a breve) funzioni innovative e intersettoriali che faranno capo ad architetture di veicoli semplificate, a tutto vantaggio anche del sistema industriale e deluso impatto sull'ambiente.

E' il caso della nuova funzione software 'eBrake to zero' che garantisce una frenata fluida e senza sobbalzi, ideale nelle code in città e in autostrada. Ma che è anche decisiva - soprattutto nell'applicazione sui modelli elettrici - per evitare con arresti troppo bruschi il rischio di essere tamponati.

Il nuovo eBrake to zero' lavora assieme alle soluzioni act-by-wire di Bosch e in particolare con l'attuatore Brake-by-Wire. Controllando in modo ottimale il motore elettrico dei Bev e il loro sistema frenante la funzione 'eBrake to zero' garantisce che il motore elettrico porti il veicolo fino all'arresto senza l'intervento del freno idraulico. E qualora ciò sia necessario gli occupanti non noteranno il passaggio dal freno motore al freno idraulico.

Il software di integrazione dei sistemi sui computer centrali del Vehicle Motion Management - ricorda Bosch - controlla i diversi attuatori dei vari domini del veicolo e include anche servizi basati su dati che migliorano la sicurezza e la comodità, compresa la nuova funzione che viene definita 'percezione della strada'.

Nel momento stesso in cui il veicolo affronta una buca, ma anche un punto dove perde aderenza, i dati dei sensori - inviati in tempo reale al Cloud - vengono aggiunti alle informazioni provenienti da altri veicoli e con i dati dei servizi meteorologici. Ciò crea una dettagliata mappa - con precisione millimetrica - che può generare avvisi anticipati per situazioni di pericolo come aquaplaning, ghiaccio, buche e dossi.

I tecnici Bosch spiegano che questi servizi basati su dati e Cloud possono essere utilizzati anche per fare in modo che il veicolo - automaticamente - adatti la sua dinamica attivando anche i sistemi di sicurezza. Le tecnologie Act-by-Wire di Bosch sostituiscono i collegamenti meccanici tra volante e pedale del freno e i rispettivi attuatori dei sistemi di sterzo e frenatura con linee di segnale elettriche. Da un lato, ciò rende possibili nuove soluzioni che non solo forniscono assistenza in situazioni di guida critiche, ma le possono evitare del tutto.

La combinazione di Brake-by-Wire e Steer-by-Wire riduce il numero di varianti per i veicoli con guida a sinistra e a destra. Per motivi di sicurezza, la ridondanza è inclusa nella progettazione degli attuatori di frenatura e sterzo, nell'alimentazione e nella comunicazione dei sistemi act-by-wire ad esempio con il software Vehicle Motion Management.

Nelle auto di prossima generazione la richiesta di frenata verrà trasmessa da un pedale del freno elettronico all'attuatore Brake-by-Wire e all'Esp con un'interazione che consente un funzionamento più dinamico in tutte le condizioni, compresi i casi di emergenza e di errore. Scomparirà evidentemente l'ingombrate servofreno idraulico e - con un consumo minimo di energia - sarà l'attuatore regola la pressione del sistema idraulico su tutti e quattro i freni.

Con il sistema Steer-by-Wire di Bosch viene anche abolito il collegamento meccanico tra piantone dello sterzo e scatola dello sterzo sostituito dall'attuatore elettrico del volante e da quello della cremagliera.

L'attuatore del volante crea inoltre la 'sensazione' fisica dellai sterzata fornendo i feedback necessari sulla tenuta del veicolo e sulla superficie stradale. Inoltre informazioni specifiche come quelle relative a solchi o buche possono essere parzialmente o completamente filtrati, smorzati o invece amplificati, a seconda dei desideri del costruttore dell'auto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA