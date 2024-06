MyŠkoda, l'app è più intuitiva e presenta diverse novità

Nuove funzionalità per i clienti Škoda con l'aggiornamento dell'app MyŠkoda, tutte riunite in un'unica applicazione dal design più intuitivo grazie ad un'interfaccia completamente nuova che presenta una schermata inedita, oltre ad una grafica rivista, con tanto di widget informativo.

Entrando nel dettaglio, i clienti delle vetture del marchio boemo possono contare sui servizi Pay to Park, già disponibile in Italia, e Pay to Fuel. Nello specifico, con il primo l'app semplifica l'individuazione delle zone di parcheggio più vicine e permette il pagamento degli stessi in varie città europee; mentre con il secondo consente di effettuare pagamenti automatici presso stazioni di rifornimento selezionate, evitando la coda alla cassa.

Gli utenti che attendono la consegna della loro vettura, inoltre, con la nuova funzione Track & Explore (al momento non disponibile in Italia) potranno avere informazioni in tempo reale sullo stato di produzione del veicolo, di cui possono richiamare la configurazione in qualsiasi momento.

Coloro che guidano vetture Škoda 100% elettriche o PHEV, possono contare sulla rete di ricarica Powerpass integrata direttamente nell'app MyŠkoda, con la nuova funzionalità che garantisce l'accesso ad oltre 660.000 punti di ricarica in tutta Europa grazie alle partnership con oltre 870 fornitori. Non mancano le possibilità di gestire i piani di ricarica, di utilizzare la funzione Plug & Charge, e di visualizzare la cronologia delle ricariche direttamente dall'applicazione. Infine, la nuova app My Škoda permette ai clienti di scaricare direttamente sul proprio dispositivo mobile il certificato digitale che riporta tutte le caratteristiche, gli interventi di manutenzione e lo stato d'uso del proprio veicolo, che garantisce un valore aggiunto in caso di rivendita dell'auto.



