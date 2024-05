Nissan e-Power, tecnologia ponte verso la mobilità 100% elettrica

Offrire il piacere di guida di un'auto elettrica ma senza la necessità di utilizzare la spina per la ricarica. Il sistema e-Power di Nissan si pone nel panorama della mobilità sostenibile come una soluzione-ponte verso la mobilità elettrica.

''Il sistema e-Power è unico perché il 100% della trazione proviene dal motore elettrico - ha spiegato Daniel Connelly, Vehicle Evaluation Senior Engineer al Nissan Technical Center Europe - In Nissan abbiamo lavorato molto su quello che definiamo il linear tune, ovvero abbiamo bilanciato la velocità del motore con quella del veicolo e con l'accelerazione offrendo una sensazione di guida ancora più naturale''.

Punti di forza di questa tecnologia sono rappresentati sicuramente dalla risposta immediata della coppia, come ci si aspetta da un motore elettrico, e dall'e pedal step che prevede una potente frenata rigenerativa e che si adatta particolarmente alla mobilità urbana.

''Questa tecnologia - ha aggiunto l'ingegnere - vanta inoltre zero compromessi in termini di spazio interno. La batteria ad alto voltaggio è infatti posizionata sotto ai sedili anteriori, il serbatoio è di 55 litri per un'autonomia totale di mille chilometri. Molti non sono ancora pronti a passare all'elettrico puro e per questo e-Power rappresenta un buon punto di partenza verso questo tipo di mobilità, sempre più sostenibile e pulita''.

