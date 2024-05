LoJack all'Automotive Dealer Day tra novità e premiazioni

All'ormai prossima edizione 2024 di Automotive Dealer Day parteciperà anche LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp e specializzata nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati.

Allo stand 16 del padiglione 11, LoJack presenterà a dealer e stakeholder del settore automotive nuove soluzioni avanzate di mobilità connessa e per il recupero dei veicoli rubati. Nel corso della manifestazione (14-15-16 maggio, Fiera di Verona), presso lo stand LoJack Italia saranno inoltre premiati alcuni dealer partner come 'Best Performer 2023'.

Il riconoscimento è pensato per le concessionarie che hanno saputo integrare nei loro processi di vendita l'approccio strategico di LoJack, dando vita a soluzioni in grado di coniugare le loro esigenze ai nuovi trend e alle sfide imposte dai nuovi scenari di mobilità.

La partecipazione alla manifestazione sarà anche occasione per presentare la nuova gamma di sistemi LoJack, in arrivo sul mercato e che mirano a potenziare la sicurezza dei veicoli sul fronte della lotta contro i furti, con particolare attenzione alla prevenzione e al recupero.

Le nuove soluzioni che si affiancano alla piattaforma di connected intelligence SmartDealer, dedicata ai concessionari e con cui è possibile semplificare la gestione delle attività, fidelizzare il cliente e aumentare la profittabilità, incrementando i momenti di contatto e di assistenza nel corso dell'anno.



