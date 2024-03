Batterie per auto elettriche, Ferrari rafforza accordo con SK On

Ferrari e la sudcoreana Sk On continueranno a collaborare sulla tecnologia per le batterie di veicoli elettrici, già all'attivo dal 2019 per le vetture sportive più potenti del Cavallino Rampante. A Seul per Ferrari il ceo Benedetto Vigna e il capo della ricerca e sviluppo Ernesto Lasalandra hanno incontrato Lee Seok-hee, ceo SK On, per la firma di un memorandum d'intesa tra le due aziende, con l'obiettivo di rinnovare la collaborazione tecnologica già in corso e condividere know-how di alto livello.

Sk On è tra i principali produttori per veicoli elettrici a livello globale e fornisce celle per le batterie delle vetture sportive di Ferrari. La prima Ferrari dotata di batterie Sk On è stata la SF90 Stradale, prima sports car ibrida plug-in nonché supercar di gamma della Casa di Maranello, seguita dalla SF90 Spider, dalla 296 GTB e dalla 296 GTS tra il 2020 e il 2022.

Risalgono invece allo scorso anno la SF90 XX Stradale e la SF90 XX Spider, versioni speciali rispettivamente di SF90 Stradale e SF90 Spider.

"La collaborazione tra aziende e fornitori è fonte di progresso comune", ha dichiarato Vigna. "Entusiasti di contribuire alla continua ricerca dell'innovazione con Ferrari", per Lee Seok-hee.



