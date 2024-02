Suzuki al lavoro con Soracom su Internet delle cose

Nell'ottica delle proprie iniziative in termini di ricerca per le nuove tecnologie del futuro, Suzuki Motor Corporation ha annunciato una partnership con Soracom, azienda giapponese specializzata nell'Internet delle cose, che connette i dispositivi tra loro e al cloud.

La casa giapponese produttrice di automobili, motocicli e motori fuoribordo e Soracom, fornitore globale di Internet of Things (IoT) hanno annunciato di aver firmato un accordo per applicare l'Internet delle cose ai veicoli elettrici e ai nuovi servizi di mobilità.

Insieme, Suzuki e Soracom esploreranno le opportunità offerte dalle più recenti tecnologie dell'Internet delle cose (IoT) per sviluppare nuove offerte incentrate sui servizi di mobilità. Tra le potenziali aree di interesse vi sono i veicoli elettrici per il mercato globale, le 'unità di base per la mobilità' modulari e le nuove tecnologie e servizi pensati per la neutralità delle emissioni di carbonio.

Le due aziende lavoreranno per sviluppare nuovi servizi di mobilità in grado di fornire le infrastrutture necessarie per le attività commerciali e personali in una società sostenibile.

Soracom è partner tecnologico di oltre 20.000 startup, PMI e imprese, e collega più di 6 milioni di dispositivi IoT a livello globale.

