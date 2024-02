Renault Scenic E-Tech: l'abitacolo è moderno e funzionale

L'automobile cambia insieme alle esigenze degli automobilisti moderni, e Renault con la Scenic E-Tech Electric risponde in pieno all'evoluzione delle vetture anche a livello di spazio interno, dove, secondo il parere del direttore del design Gilles Vidal, contano anche l'utilizzo e l'esperienza dell'utente, che deve essere intuitiva e naturale.

Il concetto Feel at Home che, tradotto, vuol dire "sentirsi a casa", è un obiettivo che viene raggiunto da Scenic E-Tech Electric attraverso elementi quali il tetto panoramico opacizzante Solarbay, che contribuisce a mantenere anche il comfort termico; ed il bracciolo posteriore "ingenius", che consente molteplici utilizzi tra cui la possibilità di guardare film anche individualmente, su due smartphone, grazie alle prese integrate.

Inoltre, con la tecnologia "umanizzata" al servizio dell'utente, anche il sistema multimediale, con ecosistema Google e tecnologia Android Automotive, offre delle scorciatoie fisiche, quale la possibilità di variare la temperatura tramite un pulsante per evitare che il guidatore possa distrarsi. Non manca, poi, la presenza di materiali naturali ed eco-responsabili, come la canapa ed il lino, che vanno ad integrarsi con materiali artificiali.

Tutto questo, secondo Gilles Vidal crea un ambiente capace di distinguersi dalla massa, un abitacolo carico di di personalità, ma nello stesso tempo funzionale, in base ad un trend si sta diffondendo su tutti i veicoli Renault di nuova generazione.



