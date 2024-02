ChatGPT arriva sulle Peugeot di nuova generazione

L'intelligenza artificiale generativa ChatGPT arriva sull'i-Cockpit di Peugeot. Integrato nello schermo touch, questo sistema che simula l'interazione umana, viene presentato tramite l'assistente vocale di bordo.

Basta dire "Ok Peugeot" e fare una richiesta per far entrare in azione ChatGPT.

Il sistema è in grado di rispondere a un'ampia gamma di domande, da quelle semplici a quelle complesse, e può impegnarsi in una conversazione.

Ad esempio, se si arriva in una città, è possibile chiedere di indicare quali monumenti visitare, di raccontarne la storia e di impostare la navigazione.

Peugeot introduce ChatGPT nell'i-Cockpit di tutti i suoi modelli di ultima generazione dotati di navigazione connessa. I modelli idonei includono Nuova 208, Nuova 2008, Nuova 308, Nuova 308 Sw, Nuova 408, Nuova 508, Nuova 508 Sw, Nuova E-3008, Nuovo E-Rifter, Nuovo E-Traveller, Nuovo E-Partner, Nuovo E-Expert e presto la Nuova E-5008.

Tutti i clienti con modelli idonei possono attivare ChatGPT tramite il Peugeot Service Store. In pochi giorni, oltre il 50% dei clienti ha sottoscritto l'intelligenza artificiale generativa nel proprio veicolo, partecipando così a questa fase pilota. Al termine di questa fase, Peugeot terrà conto del feedback degli utenti per distribuire ChatGPT a tutti i clienti proprietari di un veicolo connesso idoneo.



