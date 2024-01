Accordo Daimler-Aeva-Torc per lidar 4D per guida autonoma

L'Avea, società leader nella produzione di sistemi elettronici, fornirà a Daimler Truck i suoi nuovi sistemi laser Lidar 4D per l'installazione sui camion a guida autonoma di produzione di serie del Costruttore tedesco, realizzati in collaborazione con Torc Robotics.

I nuovi dispositivi permetteranno ai modelli del Gruppo tedesco, realizzati sulla piattaforma Freightliner Cascadia, di operare con modalità di guida di livello 4. Si tratta di mezzi pesanti in produzione dal 2026, che debutteranno sulle strade del Nord America a partire dal 2027.

"Daimler Truck si impegna a guidare il progresso del settore verso i camion autonomi - sottolinea Joanna Buttler, responsabile Global Autonomous Technology Group di Daimler Truck -. La scelta della giusta tecnologia LiDAR è una decisione strategica cruciale per implementare in sicurezza camion autonomi sulla strada. Siamo convinti che Aeva con la sua tecnologia all'avanguardia e affidabile sia il giusto partner di produzione per i sensori LiDAR e abbia le capacità produttive per scalare insieme a noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA