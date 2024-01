Innovazione auto con la seta di ragno più forte del carbonio

La seta di ragno, definita il materiale da sogno di ogni ingegnere perché leggero, resistente, elastico e biocompatibile, potrebbe preso diventare un elemento fortemente innovativo nelle costruzioni automobilistiche. Lo afferma la Spidey Tek che è la più importante azienda nata negli Stati Uniti per sfruttare le ricerche e le tecnologie messe a punto dalla Synthetic Biomanufacturing Facility della Utah State University.

Assimilabile a ciò che producono i bachi da seta, quella di ragno è un materiale appiccicoso ma anche il più resistente e leggero del pianeta, che si piega dove si rompe la fragile fibra di carbonio. E, ribadiscono alla Spider Tek, costa molto meno della fibra di carbonio, dell'alluminio o del titanio.

Questo rivoluzionario progetto - che potrebbe far pensare alle immaginarie avventure di Spiderman, ma che è invece prossimo a trasformarsi in realtà industriale - si basa sui risultati una ricerca portata a termine nel 2019 alla Utah State University, sotto la direzione del professor Randy Lewis. Studi che hanno aperto la strada alla produzione iniziale in laboratorio di seta di ragno sintetica attraverso l'uso di batteri, erba medica e bachi da seta transgenici.

Nella fase successiva - e i risultati sono davvero incoraggianti - i ricercatori della Utah State University stanno utilizzando la cosiddetta tecnologia Crispr (una famiglia di segmenti di Dna contenenti brevi sequenze ripetute rinvenibili in batteri e organismi unicellulari) per sfruttare la potenza di filatura e l'efficienza dei bachi da seta.

l risultati ottenuti dimostrano la possibilità di sfruttare i bachi da seta transgenici come filatori di seta di ragno naturali per una produzione industriale di queste fibre ad alte prestazioni. "Pochi grammi di fibre di seta di ragno - spiega Roberto Velozzi, ceo di Spider Tek - possono essere più resistenti del titanio e più elastiche della gomma, e assorbire notevoli quantità di energia prima del cedimento. Questo biomateriale eccezionalmente leggero è un sostituto ideale o un rinforzo per i compositi in fibra di carbonio".

Per mostrare le possibilità di questo innovativo materiale il ceo di Spider Tek ha commissionato nel Regno Unito una hypercar che porta il suo nome e che riprende - secondo alcuni media statunitensi - un modello supersportivo che lo stesso Veloci, in una precedente esperienza professionale, aveva annunciato nel 2007. Basata su un progetto ingegneristico di Lotus, e dotata di un motore V12 aspirato di provenienza Cosworth e di una trasmissione Weissman, la Velozzi era nata per testare e promuovere l'impiego di carburanti alternativi. Ma, ora, con l'industrializzazione della seta di ragno (prodotta però dai Bombyx mori transeginici, cioè i bachi da seta) come materiale di base per carrozzerie e strutture, l'hypercar 'laboratorio' potrebbe segnare una importante tappa dell'innovazione dell'automotive.

