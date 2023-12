Opel Corsa: telecamera e radar per sicurezza top

La tecnologia di assistenza alla guida di ultima generazione è uno dei punti di forza della nuova Opel Corsa. La piccola tedesca, infatti, propone una dotazione da vettura di categoria superiore che allevia lo stress quotidiano da spostamento in auto, soprattutto nel traffico, basata sulle informazioni raccolte dalle telecamere e dal radar di bordo. La lunga lista di equipaggiamento hi-tech parte dell'adaptive cruise control che adatta automaticamente la distanza tra l’auto e la vettura che la precede, decelerando o accelerando in base alla distanza selezionata dal guidatore. Se l’auto che precede accelera, la Opel Corsa aumenta la propria andatura fino alla velocità massima selezionata dal guidatore, mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza.

Se, invece, l’auto che precede decelera, anche Corsa rallenta, e nelle versioni dotate di cambio automatico, in caso di necessità arriva ad arrestare completamente la propria marcia. Il sistema active lane positioning, in combinazione con il sistema adaptive cruise control, mantiene la macchina con precisione l’auto al centro della corsia di marcia. In questo modo, il guidatore deve solo controllare il volante con un tocco leggero. Se, invece, stacca le mani dalla corona, subito scatta l'avviso di allarme che ne ridesta l'attenzione.

A questo proposito, il sistema riconosce i segni di potenziale stanchezza del guidatore monitorando il comportamento di guida e la durata del viaggio e avvertendolo di fare una pausa tramite segnali acustici e visivi variabili su tre livelli. Il sistema side blind spot alert utilizza sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore per avvisare il guidatore della presenza di oggetti in movimento negli angoli ciechi laterali e posteriori della vettura. Un simbolo di avvertenza si accende nello specchietto retrovisore esterno corrispondente, permettendogli così di postcipipare eventuali cambi di corsia, evitando il rischio incidente. C'è, poi, l'extended traffic sign recognition, che riconosce i segnali dei limiti di velocità e altre informazioni stradali presenti sui cartelli, mostrandole nel driver info centre.

La Opel Corsa è inoltre dotata di un sistema di frenata automatica di emergenza basato su telecamera e radar che funziona a velocità comprese tra 5 e 85 km/h. "Se una vettura o un pedone si avvicina troppo rapidamente - chiariscono i tecnici tedeschi - il sistema emette un segnale acustico e visualizza un messaggio nel driver info centre. Se una collisione è imminente, l’impianto frenante si prepara e, se necessario, attiva la frenata d’emergenza per evitare il potenziale urto o, alle velocità più elevate, per ridurne al minimo gli effetti".

Altri tre dispositivi della dotazione della nuova Corsa meritano una citazione, per il loro aiuto nelle manovre di parcheggio. Si tratta, innanzitutto, del parking pilot che, in retromarcia, misura la distanza da potenziali ostacoli e segnala possibili urti mediante avvertenze audiovisive. Il flank guard, invece, segnala mediante avvertenze audiovisive se la fiancata dell’auto potrebbe toccare o urtare un oggetto durante le manovre a bassa velocità. Infine, la telecamera posteriore panoramica ad alta risoluzione offre una visibilità fino a 180 gradi, consentendo anche al guidatore di vedere il traffico in avvicinamento sia da destra sia da sinistra.

