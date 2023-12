Marelli al CES 2024 con l'Intelligent Social Display

Nel corso del prossimo CES di Las Vegas, in programma dal 9 all’11 gennaio, Marelli presenterà la tecnologia “Intelligent Social Display” che supporta la comunicazione V2X tra il veicolo e l’ambiente circostante. Questa soluzione, mediante display a media risoluzione integrati nella parte frontale del veicolo, consente di offrire nuove opportunità di comunicazione attraverso la luce. Nello specifico, l’intelligent social display può indicare all’esterno quando la vettura è in modalità di guida autonoma, o comunicare con i pedoni attraverso messaggi, come quello di “attraversamento sicuro” quando ci si avvicina a un incrocio o a un passaggio pedonale. Inoltre, è in fase di sviluppo una nuova generazione di display per integrare questo dispositivo anche nei fari posteriori o sulla superficie del bagagliaio, per trasmettere scenari relativi all’ambiente circostante come ingorghi, incidenti o condizioni di guida non sicure utilizzando dei simboli. Ma anche per inviare un messaggio di ringraziamento dopo aver ottenuto il permesso di passare o di immettersi nel traffico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA