Da Citroën e-Routes, trip planner per auto elettriche

Per pianificare i propri viaggi con l'auto elettrica senza sorprese e preoccupazioni riguardo alla programmazione per le soste necessarie al rifornimento delle batterie, Citroën ha sviluppato e-Routes, un'app ad alte prestazioni con sistema di navigazione connesso.

Presentata per i modelli ë-C4 e ë-C4 X, inclusa con il pacchetto di servizi Connect Plus, l'applicazione realizzata dalla divisione software di Stellantis utilizza un potente algoritmo di instradamento, l'analisi in tempo reale dei dati del veicolo e un sistema di navigazione connesso, per fornire una soluzione di pianificazione affidabile e personalizzata dei tracciati e delle soste per la ricarica.

"Questa app intelligente - spiegano dalla Filiale del Double Chevron - contribuisce all'ambizione di Citroën di offrire un'esperienza automobilistica più rilassata e responsabile, espressa dal programma Citizen, e di favorire il percorso verso un'elettrificazione sempre più facile. Per guidare gli automobilisti e ottimizzare i loro viaggi, e-Routes raccoglie i dati dei veicoli in tempo reale e suggerisce i percorsi migliori in base allo stato delle stazioni di ricarica lungo il percorso".

L'app analizza in tempo reale i dati forniti dal veicolo circa carica della batteria, consumo di energia, modalità di ricarica, temperatura dell'aria, per fornire indicazioni relative alle soste da programmare. Un algoritmo di routing avanzato calcola il percorso più idoneo in base alla posizione delle stazioni di ricarica, alla loro qualità (quantità e caratteristiche dei terminali in ogni stazione, ecc.) e alla loro disponibilità (informazioni sui punti di ricarica disponibili, se in servizio o fuori servizio). Non manca un sistema di navigazione connesso, che utilizza mappe con informazioni sul traffico e propone vari servizi (limiti di velocità, chiusura delle strade, zone di pericolo, ecc.).

L'applicazione e-Routes è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Grazie alla funzione mirroring può, quindi, essere consultata tramite lo schermo in plancia della vettura. Per accedere alle sue funzioni si devono semplicemente utilizzare i dati di identificazione dell'account MyCitroën.

Si tratta di un "assistente intelligente - sottolineano da Citroën - che ottimizza il tragitto ed è costantemente al corrente dello stato del veicolo, dei punti di ricarica e del traffico lungo il percorso. Si adatta costantemente per individuare il percorso ottimale, i punti migliori per fermarsi ed effettuare la ricarica e per rendere il viaggio più semplice.

e-Routes elimina quindi ogni timore durante il viaggio. L'utente non deve far altro che lasciarsi guidare in tutta tranquillità".



