Ansys al CES 2024 tra simulazione e sicurezza

Il Ces 2024 di Las Vegas, in programma tra il 9 e il 12 gennaio, vedrà tra i suoi partecipanti anche Ansys, che torna all'evento internazionale dedicato all'elettronica di consumo con le sue novità.

Nel corso del prossimo Consumer Electronics Show, Ansys presenterà infatti nel suo stand (Booth 6500) le tecnologie più all' avanguardia nel campo della simulazione applicata agli ambiti più disparati e farà il punto sulle ultime novità per la mobilità, l'aerospazio, la sanità digitale, l'energia, la sostenibilità e le telecomunicazioni.

'Enabling next level innovation through simulation' è il tema scelto dall'azienda specializzata in simulazione ingegneristica per l'edizione 2024 del Ces. Un focus particolare sarà sulle tecnologie dedicate al comparto automotive, settore nel quale Ansys, tra innovazione, sicurezza, sostenibilità e connessione.

Nello specifico, saranno oggetto di approfondimento i temi della simulazione per ridurre al minimo il verificarsi di incidenti e altri rischi, attraverso la progettazione virtuale, oltre alla simulazione a supporto dei progetti di aerodinamica Non mancherà nemmeno il tema della simulazione per una comunicazione più sicura e uno scambio di dati basato sul cloud, che garantisce la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettronici e software incorporati (IoT e 5G, veicoli autonomi e software defined vehicle).

