Bosch lancia le nuove spazzole Aerotwin J.E.T Blade

Per una migliore visibilità durante le operazioni di pulizia del parabrezza mediante l'utilizzo del tergicristallo, le nuove spazzole Aerotwin J.E.T Blade di Bosch, con Jet Evolution Technology (J.E.T), sfruttano l'erogatore integrato per spruzzare l'acqua direttamente davanti al tergicristallo. In questo modo si evita di sprecare nella nebulizzazione parte del liquido, incrementando nel contempo la sicurezza, visto che non vanno ad influire con il campo visivo del guidatore. Inoltre, queste spazzole sono dotate della tecnologia Power Protection Plus, che sfrutta una gomma di lunga durata e delle guide elastiche in Evodium steel per offrire performance di tergitura ottimali anche in condizioni atmosferiche avverse; e sono vendute in confezioni completamente prive di plastica, con l'incavo che protegge il tergicristallo composto da cellulosa, che può essere smaltito come rifiuto cartaceo, per essere più sostenibili. Con l'introduzione delle Aerotwin J.E.T Blade, già disponibili su alcuni modelli Volvo, Ford, Tesla e Mercedes-Benz equipaggiati con tergicristalli muniti di funzione spray integrata, si completa la gamma di tergicristalli certificati Aerotwin.

In seguito, Bosch estenderà gradualmente la sua gamma aftermarket con le spazzole in questione anche per gli altri veicoli che saranno dotati di questa tecnologia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA