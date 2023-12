Lg Electronics e Cybellum al Ces 2024 per la cybersecurity

In occasione del Ces 2024, Lg Electronics e Cybellum presenteranno il proprio cockpit con sistema di gestione della sicurezza informatica. Nato dalla collaborazione tra Lg e Cybellum, l'azienda di cybersecurity automobilistica acquisita da Lg nel 2021, il cockpit monitora e garantisce la cybersicurezza dei veicoli.

La sofisticata soluzione semplifica anche la gestione delle attività di cyber-assurance e di risposta agli incidenti, garantendo che i veicoli rimangano sicuri dal punto di vista digitale e conformi alle normative in continua evoluzione sulla cybersecurity.

La piattaforma identifica rapidamente le vulnerabilità della sicurezza, monitorando proattivamente e adottando misure preventive per evitare potenziali minacce. È inoltre in grado di analizzare le componenti del veicolo durante il suo ciclo di vita (circa 20 anni), generando e gestendo un database completo che va dallo sviluppo all'utilizzo reale.

La medesima piattaforma, che gestisce automaticamente i problemi di sicurezza e tiene traccia dell'efficacia della risposta, consente poi di rilevare in tempo reale i rischi e di applicare protocolli di ispezione per i singoli componenti. Il Cockpit con Csms funge da centro di controllo per la sicurezza dei prodotti, dal monitoraggio alla gestione, consentendo quindi alle case automobilistiche di valutare e affrontare tempestivamente qualsiasi minaccia alla sicurezza dei componenti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA