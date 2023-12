Con Stellantis e Valeo arriva la prima telecamera rigenerata

La sostenibilità si ottiene anche attraverso l'economia circolare, come si evince dalla collaborazione tra Stellantis N.V. e Valeo, che ha portato alla prima telecamera per veicoli rigenerata e montata su parabrezza presso il Valeo Circular Electronics Lab di Nevers. La telecamera in questione, rigenerata nell'arco di un anno, risparmiando fino al 99% di risorse naturali rispetto a una telecamera nuova, offre la stessa garanzia di 2 anni e lo stesso rendimento dei pezzi nuovi.

Si tratta di un'iniziativa mediante la quale vengono preservate le risorse naturali, e che contribuisce all'obiettivo di Stellantis di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2038. Nello specifico, Valeo rigenera motorini di avviamento, alternatori, volani a doppia massa, pinze dei freni, convertitori di coppia, ed altre componenti; mentre Stellantis, con SUSTAINera vanta una gamma di 13.000 codici prodotto relativi a ricambi rigenerati, che vanno dai motorini di avviamento, fino alle batterie ad alta tensione per veicoli elettrici. Il prossimo passo della collaborazione di Stellantis e Valeo riguarda la rigenerazione relativa all'elettrificazione ed agli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Infatti, la telecamera rigenerata è la prima di una nuova linea di prodotti dedicata agli ADAS nella gamma SUSTAINera REMAN europea, che arriva quindi a contare 38 linee di prodotti.



