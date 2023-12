Stellantis, nel 2024 in Europa connesse 8 auto su 10

Stellantis punta a offrire sull'80%dei veicoli venduti in Europa nel 2024 le funzionalità connesse: i nuovi servizi forniranno supporto in caso di emergenza, manutenzione digitale, intrattenimento e navigazione avanzata. "L'elettrificazione agevola connessione. Il mercato dell'auto ha affrontato sfide impegnative. Ora che l'innovazione si è consolidata, la prossima sfida è in realtà un ritorno a una nuova normalità, con auto sempre più connessa e in grado di soddisfare livelli di sicurezza stringenti, semplificando la vita a bordo" spiega Santo Ficili, alla guida di Stellantis in Italia.

I servizi connessi possono anche aiutare i clienti nella transizione alla propulsione elettrica, aggiornando in tempo reale le informazioni relative all'autonomia disponibile, suggerendo il migliore percorso per un uso più efficiente della batteria e aiutando a localizzare e prenotare i punti di ricarica. I servizi connessi sono utili anche ai clienti delle flotte, in quanto aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli, a indicare i viaggi per ottenere la massima efficienza, a istruire i conducenti per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni, a programmare la manutenzione. Il piano strategico di Software di Stellantis mira a creare entro il 2030 un parco auto globale di oltre 34 milioni di auto connesse, continuamente aggiornate over the air, e capace di generare 20 miliardi di euro di fatturato con oltre il 40% di margine. La generazione di valore avviene attraverso ricavi indiretti e ricavi diretti: i primi si realizzano con la vendita del veicolo (che di fatto contiene già dei pacchetti di servizi) e durante il suo ciclo vita in postvendita; le seconde con abbonamenti digitali successivi alla vendita del veicolo e gestiti in modalità e-commerce tramite mobile app da cellulare, siti web o touch screen a bordo veicolo.

In Italia nel 2022 erano 20 milioni le vetture connesse di tutti i marchi, con una crescita del 16 per cento rispetto all'anno precedente, nel mondo 240 milioni con una crescita del 12 per cento. "L'Italia è più veloce di altri mercati nella digitalizzazione. Stiamo lavorando molto bene nello spiegare cosa sono e come funzionano i nuovi servizi che sono fondamentali per la crescita dei ricavi insieme alle vendite", ha spiegato Ficili. "Il cammino per quanto riguarda Stellantis - ha aggiunto - è iniziato a fine 2021 con 12 milioni di auto a livello globale che hanno generato 400 milioni di ricavi".

"Prevediamo di installare ChatGpt su tutti i veicoli, oltre al marchio Ds per il quale già c'è un progetto sperimentale in corso in cinque mercati, europei, Italia, Francia, Spagna, Germania e Uk, con esito positivo". Lo ha detto Marco Cocchia, responsabile a livello europeo del business dei servizi connessi di Stellantis. Dopo Ds toccherà ad alcuni modelli Citroen e Peugeot, alla Jeep Avenger e alla Fiat 600, che hanno tutti il sistema infotainment siglato 'IVIR1' che assume nomi diversi a seconda dei brand. "C'è la volontà di espandere su altri brand del gruppo, ma ci sono vincoli tecnologici legati al'infotainment su determinati veicoli. Per il 2024 sono attese novità", ha aggiunto Cocchia.

ChatGpt sarà gratuito sulla gamma Ds fino ad aprile 2024, poi incluso in pacchetti a pagamento Connect Plus.

