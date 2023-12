Continental: nuovo simulatore per sviluppare pneumatici

Anche le coperture di nuova generazione potranno usufruire del lavoro virtuale, come ha dimostrato la scelta di Continental, che ha introdotto il suo simulatore di guida per realizzare nuovi pneumatici, soprattutto di primo equipaggiamento, a seguito di un periodo di messa a punto durato 12 mesi.

Questo presenta una piattaforma di movimento lunga 4 metri, larga 5 metri, e con un'accelerazione massima di 12 metri al secondo, per consentire ai collaudatori di sperimentare tutti i sei gradi di libertà della dinamica del veicolo, alla stregua di quanto avviene su una pista di prova. Una volta inserite nel simulatore le informazioni relative allo specifico pneumatico, è possibile valutare ogni tipologia di copertura per tutte le varianti di veicolo e di trazione, e modificarne i parametri digitalmente in qualsiasi momento, in modo da poter ripetere i test drive in tempi brevi. In questo modo si risparmiano materie prime e si riducono i tempi di sviluppo.

"Con il nostro simulatore di guida valutiamo e ottimizziamo uno pneumatico prima di costruirlo fisicamente per la prima volta - spiega Julian Kroeber, responsabile del simulatore di pneumatici presso Continental - questo ci consente di ottimizzare ulteriormente il nostro processo di sviluppo.

Inoltre, i nostri clienti risparmiano molto tempo".

