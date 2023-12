Su Opel Corsa brillano connettività ed 'Hey Opel'

L'Intelligenza artificiale di 'Hey Opel' e nuovi servizi connessi sono alcuni degli elementi di forza dal punto di vista tecnologico della nuova Opel Corsa che, tra l'altro, propone a richiesta una plancia completamente digitale, con un nuovo sistema di infotainment.

La piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies è dotata di funzionalità grafiche, multimediali, di visione computerizzata e intelligenza artificiale (IA) potenziate, per offrire una plancia più integrata, coerente con il contesto e costantemente adattiva, in grado di evolversi per soddisfare le preferenze dei passeggeri.

Come nello sviluppo dell'ultima generazione di Opel Astra, anche per Corsa è stato applicato il principio 'Detox to the max': il sistema di navigazione offre quindi servizi connessi, il riconoscimento vocale naturale 'Hey Opel' e aggiornamenti over-the-air. Inoltre, sia il display dello schermo touch a colori da 10" del sistema di navigazione e multimediale sia il display informativo del guidatore sono stati resi ancora più chiari, in modo che tutte le informazioni importanti risultino leggibili in una frazione di secondo.

La nuova arrivata ha anche un altro asso tecnologico nella manica: per la prima volta, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto possono essere collegati ai sistemi multimediali del veicolo e ricaricati in modalità senza fili wireless.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA