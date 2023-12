Stellantis potenzia vendita on line con Intelligenza Artificiale

Stellantis potenzia il team di e-sellers, consulenti di vendita online, introducendo l'Intelligenza Artificiale. Una rete in crescita: nei primi 11 mesi del 2023 sono state 430.000 le persone che si sono rivolte ai consulenti di vendita online, con una media di 1.500 contatti al giorno. Circa 205.000 erano in "finestra d'acquisto" e di questi quasi il 50% ha deciso di iniziare online il processo di acquisto e di completarlo in concessionaria in un secondo momento. L'intelligenza artificiale assiste i consulenti di vendita on line di Stellantis Italia durante le conversazioni telefoniche con i potenziali clienti, supportando nel fornire le risposte, ricordando le promozioni in corso sui diversi brand, o ancora suggerendo le soluzioni più adeguate alle esigenze del cliente. Inoltre, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, potendo gestire un grande volume di richieste contemporaneamente, consentono agli agenti di vendita di concentrarsi su attività che richiedono intuizione e competenza umane.

"L'introduzione dell'AI, al fianco dei nostri consulenti on line, è una pietra miliare e parte integrante di una strategia che mira ad offrire una customer experience di altissimo livello. La nostra decisione di integrare l'intelligenza artificiale è basata sul riconoscimento delle alte aspettative dei consumatori e sulla volontà di soddisfarle al meglio. Nel panorama dinamico dell'industria automobilistica, dove velocità e personalizzazione sono fondamentali, l'intelligenza artificiale diventa un prezioso alleato per il nostro team" spiega Daniele De Leonardis, Cmo manager di Stellantis Italia.

I consulenti Stellantis rimarranno operativi per tutto il mese di dicembre, ad esclusione dei giorni festivi.



