Su Renault Espace un sistema ibrido derivato dalla F1

Sotto le forme muscolose, affilate, ed aerodinamiche del nuovo Renault Espace è nascosta una power unit full hybrid da 200 CV composta da 1.2 turbo a 3 cilindri da 130 CV e 205 Nm, e da due motori elettrici.

Quello principale, utilizzato per la guida elettrica, eroga 70 cv e 205 Nm di coppia, ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 2 kWh.

Il secondario, da 25 cv e 50 Nm di coppia, entra in scena al momento dell'avviamento del motore termico ed in occasione dei cambi marcia. Infatti, la trasmissione automatica multimode con innesto a denti, proveniente dalla F1, presenta 2 rapporti per il motore elettrico principale, e quattro marce per il termico. A livello dinamico, il nuovo Espace parte sempre con il motore a batteria, a zero emissioni e, nei percorsi cittadini, sfrutta il motore elettrico fino all'80% del tempo, per abbattere i consumi fino al 40%, grazie anche ad un recupero energetico che si attiva automaticamente in fase di decelerazione e frenata. Volendo, è possibile sfruttare fino a 4 livelli di frenata rigenerativa attraverso i paddle dietro il volante.

In pratica, in città offre la tipica guida di un'auto elettrica pur non necessitando di soste per la ricarica.

Inoltre, Espace può contare su una guida ibrida predittiva, che sfrutta al massimo l'erogazione del motore elettrico analizzando l'andamento del percorso per i successivi sette chilometri, e fornendo le indicazioni ottenute al sistema che regola la gestione dell'energia immagazzinata nella batteria. Quattro le modalità di guida, denominate, rispettivamente, Eco, Sport, Comfort e Perso, che sta per personalizzata, capaci di variare parametri quali la reattività dell'acceleratore, la consistenza dello sterzo e l'agilità dell'auto, oltre alla luce ambientale, per cambiare il carattere della vettura in base al percorso ed alle necessità del momento.

A rendere il nuovo Espace ancora più agile, a dispetto delle dimensioni importanti, visto che si tratta del veicolo più lungo della gamma Renault, pensa il sistema a quattro ruote sterzanti 4CONTROL, disponibile, di serie, negli allestimenti Iconic ed Esprit Alpine.

Questo migliora il raggio di sterzata, il controllo del rollio e la stabilità dell'auto.

Infatti, se alle basse andature le ruote posteriori girano nel senso opposto a quelle anteriori fino a 5 gradi, quando si superano i 50 km/h, girano fino ad 1 grado nello stesso senso di quelle anteriori.

La sicurezza attiva è garantita dalla presenza di ben 32 dispositivi di assistenza alla guida che forniscono la cosiddetta guida autonoma di secondo livello.

