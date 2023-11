Progetto di mobilità a guida autonoma, al via test a Cesena

Avviato a Bialystok, in Polonia, nel mese di giugno, il progetto "Ginevra: Governance of transformative innovation in Central European cities: the AV case" approda a Cesena con un primo appuntamento pubblico di dialogo e confronto che si svilupperà nei prossimi mesi per approfondire le tematiche legate all'innovazione tecnologica e a un nuovo modo di concepire la mobilità urbana. Improntato sugli spostamenti sostenibili e a guida autonoma, il progetto sarà presentato giovedì 16 novembre nella Sala multimediale della Biblioteca Malatestiana, nell'ambito dell'iniziativa "Il futuro è a guida autonoma".

Lo scorso dicembre nell'ambito dell'Interreg Central Europe, relativo allo "Sviluppo territoriale integrato in Europa", il comune di Cesena ha ottenuto un finanziamento di 210mila euro che utilizzerà per pianificare e programmare azioni in grado di rispondere alle nuove sfide della mobilità urbana attraverso l'utilizzo della tecnologia dei veicoli a guida autonoma per il trasporto pubblico. Si tratta di un nuovo tipo di tecnologia che consentirà alle smart city di utilizzare veicoli autonomi sicuri ed ecologici, di alleggerire il traffico veicolare nei centri urbani, così da sviluppare nuovi servizi di mobilità urbana innovativi e rispondenti alle esigenze sociali dei cittadini.

"Nel corso di questi anni - commenta l'assessora alla Sostenibilità ambientale, Francesca Lucchi - al fianco di partner territoriali ed europei abbiamo elaborato alcune progettualità tese a modificare il concetto di mobilità andando incontro ai bisogni dei cittadini e ridefinendo i principi del trasporto urbano con particolare riferimento al decongestionamento del traffico e all'abbattimento delle emissioni di Co2. Ci siamo concentrati sui servizi già presenti in città partendo dal punto di vista degli utenti del trasporto pubblico locale, innanzitutto lavoratori e studenti, gestendo i percorsi in base alla domanda effettiva dei passeggeri. Il progetto 'Ginevra' - prosegue l'assessora - ci consente ora di sviluppare un processo partecipato sui temi delle smart city e dei servizi innovativi di trasporto pubblico attraverso l'implementazione della tecnologia dei veicoli a guida autonoma.

La sperimentazione di questo nuovo modello di mobilità a guida autonoma interesserà l'area universitaria dell'ex Zuccherificio, frequentata da oltre cinquemila studenti".



