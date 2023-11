Al Barsanti e Matteucci premio innovazione a A35 Brebemi

A Pietrasanta (Lu) momenti di celebrazione della genialità italiana, nel nome di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci che inventarono nel 1854 il motore a scoppio, ma anche di riflessione sul futuro della mobilità e la contrapposizione dei vantaggi e svantaggi nel passaggio al 100% elettrico.

La premiazione dell'edizione 2023 di questo prestigioso riconoscimento internazionale (assegnato al costruttore di hypercar Horacio Pagani) è stata infatti l'occasione per Bosch - che da tempo supporta il comitato scientifico del premio internazionale Barsanti e Matteucci coordinato dall’ingegner Stefano Iacoponi - di ribadire il suo impegno nell'evoluzione della tecnologia automobilistica per tutelare l'ambiente e garantire quella neutralità tecnologica che continua ad essere richiesta dagli utenti.

"Bosch si sta concentrando su due strade - ha commentato Gianfranco Fenocchio general manager Bosch Engineering branch Italy - perché da un lato sviluppa componenti per la propulsione di veicoli con nuovi sistemi elettrici mentre dall’altro continuia a migliorare i motori a combustione interna". "Diventa infatti sempre più importante garantire la neutralità tecnologica con soluzioni diverse in base alla diversa tipologia di utilizzo. Restiamo impegnati su tutte le applicazioni con l’obiettivo comune di svecchiare il parco circolante, offrendo diverse soluzioni da scegliere in base alla propria necessità di utilizzo".

Ed è perfettamente in sintonia con questa strategia di ragionato accompagnamento della rivoluzione green, la scelta della commissione del premio internazionale Barsanti e Matteucci circa l'assegnazione del riconoscimento 'Innovazione' alla A35 Brebemi-Aleatica per quanto sta sviluppando e testando sul circuito sperimentale Arena del Futuro nell'ambito dei sistemi di ricarica wireless dei veicoli elettrici, una soluzione conosciuta anche come Dynamic Wireless Power Transfer (Dwpt).

"Siamo particolarmente felici per questo riconoscimento - ha dichiarato Matteo Milanesi general manager di A35 Brebemi-Aleatica - in quanto la tecnologia Dwpt permetterà ai veicoli elettrici di ricaricarsi viaggiando su corsie dedicate, grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto che trasferiscono direttamente l’energia necessaria ai mezzi auto, camion, bus". "Si tratta di un sistema di mobilità a zero emissioni che include differenti elementi studiati dai nostri partner coinvolti per interagire tra loro, quali asfalto, centraline, cavi, veicoli elettrici e connettività 5G".

