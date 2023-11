Horizon lancia una nuova piattaforma di sales intelligence

Horizon Mobility Platform è la nuova piattaforma di sales intelligence lanciata da Horizon Automotive sviluppata per mettere in rete le vetture dei concessionari partner dell'azienda.

Infatti, consente il caricamento da parte dei dealer del proprio stock e la conseguente promozione utilizzando tutta la rete commerciale Horizon, permette la visualizzazione di informazioni tecniche e lo stato dettagliato di ogni singolo modello caricato a sistema, favorisce la visualizzazione del miglior canone calcolato in tempo reale attraverso gli Horizon Index, ed offre la possibilità di scaricare preventivi customizzati per ogni veicolo ed offerta seguendo in maniera digitale il cliente dalla vendita al post-vendita. Si tratta di uno strumento innovativo che beneficia della presenza di un'area academy ricca di contenuti specifici sul mondo del noleggio a lungo termine e sui brand auto, e di un'area pensata ad hoc per le attuali e le future aziende clienti di Horizon.

Inoltre, la Mobility Platform semplifica la relazione venditore-cliente, ed offre anche strumenti per gestire permute e aste interne per la valutazione dei veicoli usati dai clienti che vogliono sottoscrivere un contratto di noleggio.



