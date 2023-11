Hankook iON FlexClimate: all season per le elettriche

Con il nuovo iON FlexClimate, Hankook realizza il suo primo pneumatico quattro stagioni destinato ai veicoli elettrici per il mercato europeo, completando l'offerta per auto e Suv a batteria. Nello specifico, il nuovo iON FlexClimate presenta una bassa resistenza al rotolamento, è leggero e robusto al tempo stesso, ed offre prestazioni elevate sia in estate che in condizioni stradali invernali moderate, grazie alle speciali lamelle 3D ed alla nuova mescola del battistrada ProGrip. Inoltre, con la tecnologia Hankook i Sound Absorbered garantisce un livello di rumorosità ridotto rispetto agli pneumatici standard. Disponibile già dal mese di ottobre, nelle 8 dimensioni più popolari nel segmento dei veicoli elettrici per automobili e Suv, la gamma del nuovo iON FlexClimate verrà ampliata a breve, per includere altre dimensioni popolari comprese tra i 17 ed i 21 pollici. "Con il nuovo iON FlexClimate - afferma Sanghoon Lee, presidente di Hankook Tire Europe - soddisfiamo il desiderio di numerosi conducenti di veicoli elettrici di avere uno pneumatico che offra prestazioni eccezionali tutto l'anno, anche per questa forma di propulsione".

