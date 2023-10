Gruppo Bmw avvia produzione prototipi celle per batterie Bev

Dall'impianto tedesco di Pasdorf del gruppo Bmw sono uscite le prime celle prototipo per i pacchi batteria dei veicoli elettrici che il Costruttore di Monaco immetterà sul mercato a partire dal 2025. Forma cilindrica, altezza di 95 millimetri, diametro di 46 millimetri le nuove pile costruite nell'impianto CMCC equipaggeranno i modelli Neue Klasse.

Rispetto alle celle prismatiche di quinta generazione, il loro contenuto di nichel è maggiore sul lato catodico e quello di cobalto è stato ridotto. Sul lato anodico, è stato invece aumentato il silicio. Novità che permettono di migliorare la densità energetica volumetrica delle celle di oltre il 20%. "Con il Cell Manufacturing Competence Centre, rafforziamo la capacità di innovare della Germania - ha chiarito Milan Nedeljković, responsabile di produzione e membro del consiglio di amministrazione della Casa dell'Elica -. In questo modo, diamo un importante contributo al salto di qualità richiesto nella tecnologia della Neue Klasse".

Le nuove celle, progettate nel Centro di competenza di Monaco, saranno interamente costruite a Pasdorf, una struttura che occupa 80 persone, dove tra l'altro si realizzano le trasmissioni di sesta generazione per veicoli elettrici e dove procedono gli studi per lo sviluppo di accumulatori allo stato solido (Assb). "Nel nuovo CMCC - chiarisce il gruppo teutonico -, tutti i processi verranno analizzati scrupolosamente per ottimizzare sempre di più l'uso delle risorse. I materiali residui del processo di produzione saranno raccolti, selezionati e reimmessi nel ciclo di produzione delle celle. Gli esperti del Bmw Group si stanno concentrando anche sul riutilizzo dei materiali e dei componenti dell'intera batteria dopo il suo utilizzo nel veicolo. L'obiettivo a lungo termine è riutilizzare tutte le materie prime in batterie ad alta tensione riciclabili".

