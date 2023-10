Da Pirelli i nuovi pneumatici per le Gt Maserati

E' una storia di lunga data quella di Pirelli e Maserati, che parte dalla prima Biturbo lanciata nel 1982 con il Cinturato P7 e arriva alla GranTurismo Folgore 100% elettrica, gommata P Zero Elect. I pneumatici Pirelli hanno infatti accompagnato la storia delle granturismo del Tridente, sempre sportive ma pensate anche per i lunghi viaggi e l'utilizzo quotidiano.

La storia prosegue oggi con un nuovo capitolo, con il primo equipaggiamento su misura per Maserati GranTurismo e GranTurismo Folgore, gommate P Zero e P Zero Elect. Per i collezionisti di Maserati Biturbo, invece è stato realizzato un nuovo Cinturato P7 della gamma Collezione, esposto all'edizione appena conclusa del Salone Auto e Moto d'Epoca di Bologna. Tutti i pneumatici sviluppati in collaborazione con Maserati, hanno la marcatura Mgt.

Per l'attuale generazione di GranTurismo, nelle due versioni a motorizzazione tradizionale ed elettrica, Pirelli ha sviluppato tre equipaggiamenti specifici e tutti con misure differenziate fra anteriore (20") e posteriore (21"). Per la stagione calda c'è Pirelli P Zero sulla variante a combustione interna, mentre per la GranTurismo Folgore è disponibile un P Zero con marcatura Elect specifica per auto elettrificate. Per offrire controllo e maneggevolezza anche con il freddo, la GranTurismo può essere equipaggiata con Pirelli P Zero Winter, approvato da Maserati come soluzione ideale in condizioni invernali per entrambe le motorizzazioni. Il P Zero è il pneumatico Uhp scelto dalle case automobilistiche per i modelli ad alte prestazioni, ed è realizzato facendo sempre maggiore affidamento su modellazione e simulazione virtuale.

Maserati per le sue GranTurismo, ha richiesto pneumatici con elevato comfort di guida e sonoro. A P Zero Elect per la Folgore è stato dedicato uno sviluppo aggiuntivo, appositamente per raggiungere il livello di silenziosità desiderato.

Sul fronte della storia, la prima Gt di Maserati prodotta su scala industriale risale agli inizi degli anni Ottanta, si chiamava Biturbo, una coupé compatta ad alte prestazioni e nasceva gommata Pirelli Cinturato P7, che oggi torna in gamma per la Maserati Biturbo nella misura 205/55 R14, nel catalogo della linea Pirelli Collezione, dedicata alle auto classiche.





