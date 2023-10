Accordo Bosch e Hylane per recupero platino dalle fuel cell

Grazie ad una iniziativa di Bosch in un futuro non lontano dovrebbe essere risolto il problema dell'approvvigionamento del platino che è l'elemento base per accelerare la reazione tra idrogeno e ossigeno nelle celle a combustibile.

Questo progetto si basa su un accordo con il fornitore tedesco di mobilità 'green' per le merci Hylane che, avendo già in funzione una flotta di veicoli industriali a idrogeno Hyundai, Hyzon e M.a.n, potrà fornire a breve le prime fuel cell da riciclare.

Bosch prevede di riacquistare e smontare gli stack (cioè i singoli elementi interni) delle celle a combustibile al termine della loro vita utile. Il platino così recuperato verrà utilizzato in nuovi stack che il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi ha peraltro già iniziato a produrre nel suo stabilimento statunitense di Anderson, nella Carolina del Sud.

Questa modalità di riciclo permetterà di evitare oltre il 95% delle emissioni di CO2 dovute all'estrazione del platino. Le celle a combustibile contengono infatti i cosiddetti metalli del gruppo del platino (Pgm) e i modelli di economia circolare rappresentano una soluzione particolarmente efficiente per recuperare queste preziose materie prime. "Con il riciclo, possiamo rendere gli stack più economici e allo stesso tempo ridurre le emissioni di carbonio associate all'estrazione del platino - ha dichiarato Thomas Pauer, presidente della divisione Powertrain Solutions di Bosch - Stiamo già ponendo le basi per il recupero di materie prime rare come appunto il platino".

"Secondo le nostre stime entro il 2030 vi saranno notevoli quantitativi di celle a combustibile da recuperare - ha aggiunto - e quindi anche di platino, che funge da catalizzatore nelle fuel cell accelerando la reazione di idrogeno e ossigeno".





