Sviluppare auto genera volumi di dati in costante crescita

Da tempo le auto sono diventate potenti computer su ruote, in quanto dotate di sempre più unità di controllo che bilitano sempre più funzioni. Ciò corrisponde però a volumi di dati in costante crescita tanto che il Can-bus (Controller Area Network) - che è il canale elettronico seriale di dialogo - presente come standard ei veicoli, con la sua velocità dati massima di un megabite al secondo (Mbps), è diventato da tempo insufficiente. Ma anche Flexray, che arriva dieci Mbps, sta raggiungendo i suoi limiti. Ecco perché l'Ethernet automobilistico si sta facendo strada anche nei veicoli, fornendo 100 o 1.000 Mbit/secondo in base alla variante installata.

"È lecito supporre che una moderna auto completamente equipaggiata invii nei sui circuiti interni circa 20 Gbit di dati al secondo- spiega riferisce Dietmar Luz, esperto senior di elettronica ed elettricità presso Porsche Engineering - e questa massa di dati viene elaborata in decine di unità di controllo.

Per fare un confronto i primi veicoli con i primi sistemi di intelligenza a bordo avevano esattamente due centraline, quella del motore e quella dei freni, collegate in rete tramite Can-Bus".

In futuro, soprattutto le funzioni di guida altamente automatizzate porteranno a velocità di dati in aumento per adattarsi ai segnali di telecamere, radar e sensori LiDar. E ciò sta già avendo un impatto nel campo dell'ingegneria e delle modalità di lavoro.

"Durante i test di sviluppo un veicolo prova genera fino a 44 Terabyte di dati al giorno se si sperimenta la guida altamente automatizzata - puntualizza Joachim Schaper, responsabile AI e dig data presso Porsche Engineering - e i dati ricavati vengono salvati su dischi rigidi veloci collocati nel vano bagagli delle auto".

Dopo questa fase di raccolta i dati vengono inviati al Cloud, dove le misurazioni e le informazioni dei test drive e delle simulazioni si accumulano durante lo sviluppo del veicolo. "Oggi siamo già nell'ordine dei petabyte, un petabyte corrisponde a circa 1.000 dischi rigidi nei computer moderni - calcola Daniel Schumacher, specialista di architettura Ccloud presso Porsche Engineering - ma presto raggiungeremo la fascia degli exabyte".

Fortunatamente, i produttori di dischi rigidi riescono ancora a stabilire nuovi record di archiviazione su base regolare, quindi è improbabile che vengano superati dagli sviluppatori di veicoli nel prossimo futuro. Una volta arrivati nel Cloud, i dati sono a disposizione degli sviluppatori ovunque e possono essere analizzati, in alcuni casi in tempo reale. Queste informazioni posso venire utilizzate, ad esempio, per addestrare le reti neurali a funzioni di guida altamente automatizzate, nonché per analizzare automaticamente i messaggi di errore delle unità di controllo.

Gli algoritmi supportano sempre più spesso anche il lavoro degli ingegneri applicativi, che possono trovare soluzioni migliori più rapidamente attraverso lo sviluppo basato sui dati.

È probabile - spiegano alla Porsche Engineering - che l'uso dei dati nello sviluppo continui ad accelerare in futuro, poiché volumi crescenti di dati e nuove tecnologie come i computer quantistici apriranno nuove possibilità per gli ingegneri e con loro nuove esperienze di guida che oggi sono difficilmente immaginabili per i clienti.



