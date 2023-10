Servizio Diagnosi Remota Bosch risolve le nuove complessità

Per venire incontro alle esigenze delle officine di riparazione delle auto, sempre più vicine al mondo della mecatronica, Bosch Lancia una nuova modalità di accesso in abbonamento o 'Pay per use' per le funzioni di diagnosi computerizzata.

L'arrivo sempre più frequente di sistemi per veicoli e il rapido sviluppo di nuove tecnologie genera infatti difficoltà soprattutto per le officine multimarca che dovrebbero disporre di un lungo elenco di apparecchiature (alcune funzioni di diagnosi, infatti, sono possibili solo con strumenti originali) e di intere librerie di software. Per supportare le officine anche in queste attività di assistenza complesse, Bosch ha sviluppato il Servizio Diagnosi Remota.

Il personale dell'officina può quindi richiedere all'esperto Bosch che opera da remoto di eseguire attività di diagnostica direttamente sul veicolo, come per esempio la programmazione delle centraline e la codifica dei componenti. L'officina ha accesso al Servizio Diagnosi Remota tramite i dispositivi KTS 350, 560, 590 o anche tramite RDS 500. Per farlo, è necessario accedere al portale Diagnosi Remota di Bosch, identificarsi con il proprio account Bosch (SingleKey ID), inserire l'attività richiesta e prenotare la sessione di diagnosi. L'esperto Bosch contatta l'officina nella data concordata per verificare le condizioni di collegamento e, successivamente, accede da remoto direttamente al veicolo tramite il KTS o l'RDS 500 dell'officina per svolgere l'attività richiesta. Il professionista dell'officina viene informato non appena il servizio di diagnosi remota è completato.

Attualmente, tramite il Servizio Diagnosi Remota è possibile prenotare funzioni di diagnosi avanzate come la sostituzione di moduli multimediali o fari, la taratura dei dispositivi ADAS, la codifica o la taratura dei componenti. Gli esperti Bosch hanno accesso ai sistemi di diagnosi più aggiornati.



