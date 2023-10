Auto elettriche, con Steel E-Motive meno 86% CO2 ciclo vita

Uno studio che About WorldAutoSteel - la sezione automotive della World Steel Association che comprende 18 importanti produttori globali di acciaio - ha commissionato alla società di ingegneria Ricardo una ricerca che evidenzia una importante area di intervento che nel 2030-2035 potrebbe portare ad una riduzione delle emissioni totali di gas serra (Ghg) del ciclo di vita di un'auto elettrica a guida autonoma fino all'86%. Steel E-Motive (questo il nome dello studio) mostra come per decenni l'acciaio sia stato il materiale tradizionale preferito per le applicazioni automobilistiche. Ed ora può rappresentare l'opzione sostenibile per la mobilità futura.

Su questo tema WorldAutoSteel ha sviluppato uno dei primi concetti di struttura della carrozzeria di un veicolo elettrico a batteria (completamente autonomo al mondo per il ride sharing) che è pienamente conforme agli standard globali sugli incidenti ad alta velocità.

Culmine di un programma di ricerca triennale condotto in collaborazione con Ricardo. Il rapporto Steel E-Motive Engineering evidenzia le potenzialità che l'industria dell'acciaio ha per sviluppare una trasformazione sostenibile, in particolare nell'ambito delle emissioni totali di gas serra (GHG) nel ciclo vita di un veicolo elettrico autonomo.

La previsione dell'ipotesi fino all'86% si basa sul confronto con un veicolo elettrico a batteria (Bev) di riferimento del 2022 e una data di produzione prevista per Steel E-Motive compresa tra il 2030-35.

L'incontro dell'industria del settore previsto a Bad Nauheim, in Germania, per EuroCarBody - la conferenza internazionale sull'analisi comparativa delle carrozzerie in calendario dal 17 al 19 ottobre - sarà l'occasione per George Coates, direttore tecnico di WorldAutoSteel e per Neil McGregor, ingegnere capo di Ricardo Automotive di presentare le soluzioni di Steel E-Motive quali credenziali dei futuri sviluppi dell'ingegneria automobilistica.

Steel E-Motive sfrutta gli Advanced High Strength Steel (Ahss) che è l'unico materiale automobilistico in grado di garantire un impatto ambientale ridotto in tutte e tre le fasi chiave del ciclo di vita del veicolo, cioè la produzione, l'utilizzo e il fine vita.

L'innovativo acciaio Steel E-Motive può essere prodotto utilizzando le risorse di produzione e fornitura globali esistenti, eliminando la necessità di costruire nuovi impianti e macchinari per produrli.

Le innovazioni si concentrano essenzialmente sulla minimizzazione dello spessore del materiale, sulla riduzione della quantità di materiale richiesto e sulla massimizzazione dell'utilizzo del materiale attraverso processi di produzione efficienti che riducono gli scarti.

In una struttura della carrozzeria in Ahss costruita con Steel E-Motive, realizzata appositamente per i veicoli elettrici, è possibile ottenere una riduzione della massa della struttura della carrozzeria del 27% - scendendo dai 374 kg di un veicolo di riferimento in acciaio a 282 kg.

Ulteriori risparmi di peso derivano dalla collocazione intelligente delle batterie (più leggera del 37% rispetto alla media attuale di riferimento) e da un costo inferiore del 27%.

La produzione dell'acciaio, che è già un settore altamente efficiente, si sta muovendo molto rapidamente verso la decarbonizzazione. Un esempio è dato dall'uso di tecniche come Direct Reduced Iron (Dri), che impiega l'idrogeno come agente riducente invece del coke a base di carbone nel processo d trasformare chimicamente il minerale di ferro in ferro metallico.

