Con Roads il Gruppo Renault punta sulla simulazione digitale

La prospettiva del Software Defined Vehicle chiede nuove tecnologie e il Technocentre del Gruppo Renault risponde. Dopo anni di lavoro e un investimento di 26 milioni di euro, il Gruppo ha infatti inaugurato, presso il suo Dipartimento Ingegneria, un edificio interamente dedicato alla simulazione di guida e alla simulazione immersiva.

Per l'occasione, il Gruppo Renault ha anche svelato Roads, ovvero il nuovo strumento di simulazione per la guida immersiva, la cui accuratezza nella simulazione è tale da consentire anche di ridurre considerevolmente i costi di sviluppo, soprattutto limitando il ricorso ai prototipi fisici. La simulazione viene così utilizzata non solo nelle fasi di sviluppo progettuale del veicolo, ma anche durante la sua vita come modello di serie, consentendo di sviluppare e testare in assoluta sicurezza gli aggiornamenti e le nuove funzionalità aggiunte. Proprio il Gruppo Renault è uno dei pionieri della simulazione digitale usata per testare virtualmente le prestazioni dei veicoli, definire le Interfacce Uomo-Macchina (Ium) e la loro ergonomia, convalidare le funzionalità di sicurezza e studiare i comportamenti ed il feedback del conducente.

Grazie alla realtà virtuale, gli ingegneri possono immergersi realisticamente in un veicolo digitale senza ricorrere a prototipi fisici, per testare e convalidare i componenti, le prestazioni e i sistemi di bordo progettati sulla carta.

Sviluppato in collaborazione con AV Simulation, Roads (Renault Operational Advanced Driving Simulator), costituisce un significativo progresso verso la trasformazione digitale del Gruppo Renault, nel contesto di una crescente complessità dei veicoli e delle tecnologie di bordo.

Il nuovo Centro di Simulazione Immersiva del Gruppo Renault può contare su oltre 70 ingegneri. Alcuni di loro si dedicano completamente alla Scenario Factory, una vera e propria 'fabbrica di scenari' in grado di riprodurre digitalmente una strada reale, crearne altre completamente immaginarie o fare un mix di entrambe.

