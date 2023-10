Lojack e HighMobility insieme contro i furti

La collaborazione tra LoJack, azienda nota per la sua capacità di tracciare, monitorare e recuperare veicoli, e HighMobility, realtà specializzata nel fornire tecnologia per auto connesse, è finalizzata ad utilizzare i dati in tempo reale delle auto connesse per tracciare e recuperare veicoli rubati. Infatti, la piattaforma dati per auto connesse di High Mobility sarà integrata con la tecnologia SVT (Stolen Vehicle Tracking) di LoJack, per consentire sia ai proprietari di veicoli che ai gestori delle flotte di localizzarli in tempo reale.

Potranno essere collegati e monitorati veicoli prodotti a partire dal 2015, ma ci saranno ulteriori marchi e modelli che, nel corso dell'anno, potranno usufruire di questo servizio.

Si tratta di un modo per rafforzare il livello di protezione dei veicoli contro il furto e l'utilizzo non autorizzato.

Infatti, qualora venisse sottratta una vettura al legittimo proprietario, i dati forniti da High Mobility renderanno possibile localizzare la posizione esatta della stessa tramite segnale GSM: una soluzione che si aggiunge all'utilizzo della tradizionale di radiofrequenza di LoJack.

"Questa collaborazione - ha dichiarato Massimo Braga, vice presidente e general manager di LoJack Italia - apre la strada allo sviluppo di nuove forme di mobilità più sicure e connesse".

"Questa partnership rappresenta il futuro della tecnologia automobilistica - ha aggiunto Risto Vahtra, ceo di High Mobility - nella quale i dati all'interno del veicolo apriranno nuove possibilità in termini di sicurezza, protezione e comfort".



